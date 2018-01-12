Ярославль, 12 января, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Дом для 90-летнего труженика тыла Валентина Махалина, средства на который собирали всем миром, отдадут семье погорельцев из ярославского поселка Мирный, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Дом передадут погорельцам

Напомним, история с «дедушкой из землянки» всколыхнула всю Россию. Труженик тыла времён Великой Отечественной войны Валентин Иванович Махалин жил в частном секторе Ярославля вблизи Петропавловского парка в развалившемся доме, вросшем в землю. Общественники начали кампанию по оказанию помощи ветерану. Был открыт счет для сбора средств, а многие стали помогать пожилому человеку в благоустройстве. Добровольцам удалось собрать 225 тысяч рублей, на которые был куплен новый дом из СИП-панелей. В него в скором времени надеялся переселиться дедушка, который до этого ютился в затопленной водой лачуге.

Однако новоселья Валентин Махалин так и не дождался: он умер в начале декабря прошлого года.

Все это время волонтеры решали, что же делать с новым домом, который был куплен и установлен рядом со старой лачугой дедушки. Были предложения создать в нем дом-музей имени Валентина Махалина, или использовать дом, как ночлежку для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, поселить там кого-то из нуждающихся в жилье. И последний вариант — продать дом и потратить деньги на благотворительность.

Однако 12 января стало известно о том, что волонтеры приняли решение передать дом, купленный для Валентина Махалина, семье погорельцев. Они потеряли свое жилье в результате сильного пожара, произошедшего в поселке Мирный. Без крова и вещей остались две семьи.

«На этой неделе в поселке Мирный Ярославля по ул. 2-я Путевая случилась трагедия, сгорел дом, унеся с собой жизнь главы семьи. Сгорело абсолютно все, нет ничего. Никита Клепиков с матерью живут временно у подруги. После расчистки участка построенный дом Валентина Ивановича передадим семье Клепиковых. Также просим откликнуться людей, которые помогли бы с перевозкой дома», — сказано на странице группы волонтеров в социальных сетях.

20 января на месте пожара добровольцы собираются расчистить участок для установки дома.