Ярославль, 12 января, 2018, 10:15 — ИА Регнум. 12 января на традиционном пятничном общегородском совещании мэр Ярославля заявил о том, что частные перевозчики будут вытесняться с приоритетных транспортных маршрутов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Красные маршрутки могут не пригодиться

«На следующей неделе пройдет серьезное совещание, где обсудим работу общественного транспорта. Муниципальный транспорт будет развиваться, закупаться новые машины, техника. И приоритетные маршруты будут за муниципальным транспортом. Там и дисциплина присутствует, и качество вождения, и минимум ДТП. Все, что останется, все, что не осилит бюджет, муниципальные предприятия — этим могут заниматься частники. Принцип работы именно такой. Сейчас все с точностью до наоборот. Поэтому городской транспорт потихонечку начал загибаться», — отметил Владимир Слепцов.

Мэр Ярославля напомнил, что львиная доля пенсионеров и людей, которые имеют льготы, ездят именно на муниципальном транспорте.

«И если на основных маршрутах его нет, это очень плохо. Мы должны это переломить. На следующей неделе вы должны представить концепцию — что уже сделано, каким образом в рамках законодательства мы изменим ситуацию», — сказал Владимир Слепцов.

Он отметил, что из тех частников, которые сейчас работают на городских маршрутах, должны остаться сильнейшие — «у кого нет претензий ГИБДД, у кого работают люди, которые зарегистрированы в Ярославле, которые налоги здесь платят, а не те, которые на русском даже остановку назвать не могут».

Таким образом, «маршрутчикам» можно готовиться к переделу рынка. Правда, как он будет выглядеть в условиях острого дефицита подвижного состава у муниципального транспорта, пока не совсем понятно.