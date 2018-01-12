Вашингтон, 12 января, 2018, 10:18 — ИА Регнум. Успехи Китая в разработке и исследовании высококачественных комических аппаратов не должно оставаться без ответа со стороны Белого дома, об этом заявили эксперты на заседании Комитета палаты представителей США по вооруженным силам, сообщает Space News.

CNSA ИСЗ Beidou

По словам конгрессмена Дуга Ламборна, за два года Китай произвел 40 космических аппаратов, а спутниковая отрасль КНР растет «угрожающими темпами».

Эксперт Центра азиатских исследований Дин Ченг отметил, что если раньше Китай приобретал технологии, то сейчас Пекин активно вкладывает инвестиции в собственные разработки. Уже сейчас, добавил эксперт, КНР занимает нишу дешевых спутников, что может ударить по позициям американской компании Boeing на мировом рынке спутниковой связи.

При этом ряд специалистов считают, что технологическое доминирование Китая пока нельзя назвать предрешенным. Американские власти должны продолжать наблюдать за развитием ситуации и увеличивать расходы США на оборону, если это будет необходимо.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай запустил два «спутника-близнеца» в космос на одной ракете-носителе в рамках развития системы спутникового позиционирования BeiDou, которые будут участвовать в предоставлении услуг позиционирования для стран «Нового шелкового пути».

Читайте подробнее: Навигационные спутники-близнецы BeiDou-3 успешно выведены Китаем на орбиту

Отметим, что Китай планомерно занимается развитием системы спутниковой навигации, выводя на орбиту спутники нового поколения BeiDou-3.

Читайте также: Китай успешно вывел на орбиту очередную группу спутников зондирования