Ярославль, 12 января, 2018, 10:06 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов призвал жителей города осторожнее ездить по городу в связи с большим количеством ям. Об этом он рассказал на общегородском сообщении, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото группы «Дороги Ярославля» в Facebook Ямочный ремонт

Таким образом мэр косвенно ответил на многочисленные претензии горожан в социальных сетях о плохом состоянии ряда дорог. Например, проспект Авиаторов пользователи соцсетей уже называют «проспектом мэра», люди постоянно пробивают там колеса. По словам Владимира Слепцова, дело не только в ямах, а в нежелании ярославцев соблюдать скоростной режим.

«Мчатся 80 километров в час, пробивают колесо, вызывают ГИБДД, потом подают в суд… Я прошу средства массовой информации: предупредите всех, надо внимательно передвигаться по городу», — сказал Владимир Слепцов.

По словам главы города, после ремонта части улиц по программе «Безопасные и качественные дороги» многие водители стали ездить значительно быстрее, тяга к скорости их и подводит. Существующие ямы Слепцов пообещал отремонтировать. В 2018 году на ямочный ремонт в городе выделено 100 млн рублей. Чиновники подсчитали все ямы на городских улицах — их 2530.

«В период с 3 января до сегодняшнего дня устранено 426 ям, это порядка 600 квадратных метров», — сказал заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов.

Впрочем, качество ремонта также вызывает критику горожан. Мэр Владимир Слепцов призвал ремонтировать ямы «картами».