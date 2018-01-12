Чебоксары, 12 января, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Ещё один школьный автобус попал в аварию в Чувашии. Сегодня, 12 января, в Канашском районе автобус с детьми столкнулся с фурой. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили ИА REGNUM в правоохранительных органах и минздраве Чувашии.

21.мвд.рф Школьный автобус попал в ДТП

Авария произошла около 7:30 на 55 километре автодороги «Цивильск-Ульяновск». По данным полиции, автобус Караклинской школы, который забрал ребят из деревни Воронцовка, при выезде со второстепенной дороги столкнулся с неустановленным грузовиком.

«Со слов очевидцев, это был КамАЗ. Водитель практически сразу уехал с места ДТП, до приезда сотрудников полиции. Дети и сопровождающий педагог были доставлены в медучреждение, телесных повреждений у них не обнаружено», — говорят в МВД по Чувашии.

По данным минздрава, в салоне автобуса было пятеро человек: четверо детей и один педагог. Дети были направлены в Канашский межтерриториальный медицинский центр для обследования. Сюда же выехала бригада психологов.

Обстоятельства ДТП выясняются.

«По предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя школьного автобуса, который не уступил дорогу транспортному средству, имеющему преимущество», — полагают в полиции.

Региональный СУСК по Чувашии проверяют школьный автобус на предмет соответствия требованиям безопасности услуги по перевозке детей, организована и проводится доследственная проверка. Также устанавливается личность водителя КамАЗа, который совершил административное правонарушение, покинув место аварии.

«В рамках проверки будут опрошены непосредственные участники и очевидцы дорожно-транспортного происшествия, а также привлечены специалисты из контрольно-надзорных органов. В ходе проверки будет также дана оценка действиям ответственных должностных лиц на предмет соблюдения требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров на школьном автобусе, а также соблюдения установленных правил перевозок со стороны школы», — сказал старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Напомним, ранее авария с участием школьного автобус произошла 25 декабря 2017 года в Чебоксарах. Как ранее сообщало ИА REGNUM, произошло столкновение автобуса «Газель» и легкового автомобиля. В автобусе находились 11 человек, из них 9 детей. Дети были отсмотрены педиатром, пострадавших нет.

Ещё одно ЧП произошло 21 декабря возле алатырского села Кувакина: автомобиль «Тойота» выехала на встречную полосу движения и столкнулся со школьным автобусом. В автобусе находились 19 учеников, которые в сопровождении педагога направлялись на учебу в Кувакинскую школу. За медицинской помощью обратилась одна школьница: у неё разбит нос. Предположительно, водитель «Тойты» уснул за рулем.

Ранее резонансное ДТП произошло 28 ноября в Чебоксарах по проспекту Тракторостроителей: столкнулись маршрутка и микроавтобус, где находились 10 школьников. В результате столкновения все дети, их педагог и оба водителя доставлены в больницы. После обследования врачей 10 детей и двое взрослых отпущены домой. Известно, что в автобусе были воспитанники БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа».