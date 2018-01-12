Приморский край, 12 января, 2018, 09:54 — ИА Регнум. В зоопарке в Приморском крае, где леопард напал на ребёнка, не были приняты необходимые меры безопасности, требуемые законом. К такому выводу пришли сотрудники Уссурийской городской прокуратуры, которые провели проверку после происшествия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства 12 января.

Леопард

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Нарушений в деятельности зоопарка оказалось немало. Так, ненадёжными были защитные устройства, отделяющие посетителей от животных. Прочность самих помещений, где содержались питомцы, а также внутренних и внешних оград также вызывала сомнение.

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«Дирекцией зоопарка не были обеспечены условия надежной изоляции животных от посетителей», — добавили в прокуратуре.

В результате нарушения стали причиной трагического случая, который мог стоить жизни ребёнка. Результаты проверки направлены в следственные органы. Они могут лечь в основу уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

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Руководство зоопарка уже приступило к устранению выявленных нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января в зоопарке «Чудесном» села Борисовка Уссурийского городского округа во время экскурсии родители отвлеклись на старшего четырехлетнего сына, а младший ребёнок остался без присмотра у клетки с леопардом. Животное напало на мальчика, причинив малолетнему посетителю «рвано-скальпированные раны лица и головы».

Добавим, что аналогичный случай произошёл в Саратове летом 2017 года. В Контактном зоопарке на территории одного из торговых центров на шестилетнюю девочку напал леопард. Ребёнок получил травмы и был госпитализирован. Прокуратура провела проверку, по итогам которой следственные органы возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенного группой лиц по предварительному сговору».