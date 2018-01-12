Москва, 12 января, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить новогодние каникулы, передает корреспондент ИА REGNUM 12 января. Причина — пьянство и смерти от алкоголя.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» Реж. Вячеслав Котёночкин. 1974. СССР Новогодние каникулы

«Сверх нормы средней по году умерли 20 тыс. человек. Почему мы предлагаем убрать длинные каникулы? Жизнь людей сберечь. Миллионы людей не знают, чем заняться. Тогда алкоголь, 20 тыс. за 10 дней сверх нормы, в том году было 18 тыс.», — сказал депутат Госдумы.