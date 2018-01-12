Якутск, 12 января, 2018, 10:05 — ИА Регнум. В Якутии — самая сложная обстановка с нехваткой качественной питьевой воды среди регионов Дальнего Востока. На соответствие санитарным нормам и правилам воду проверяли сотрудники государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Выяснилось, что необходимым требованиям не отвечает вода из 50,34% (72 из 143-ёх) проверенных источников и водопроводов в Якутии и 44% (11 из 25-ти) — на Чукотке. Ненамного благополучнее ситуация в Камчатском крае, где этот показатель — 35,6%, не отвечают санитарным нормам и требованиям 52 из 146 исследованных источников и водопроводов.

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В Хабаровском крае ситуация также сложная, но гораздо благополучнее: плохую воду обнаружили в 43 источниках из 166 (25,9%). Не очень положение дел в Приморье и на Сахалине, где эти доли составляют 20,9% и 17,7% соответсвенно. В остальных дальневосточных регионах процент источников и водопроводов с несоответствующим СанПиНу качеством ниже 10: в Магаданской области 7,7%, в Амурской — 2%.

Проблемы с качеством питьевой воды в регионах ДФО в основном возникают из-за отсутствия зоны санитарной охраны, необходимого комплекса очистных сооружений и обеззараживающих установок. На Чукотке и в Якутии почти половина взятых проб не соответствовала санитарно-эпидемиологическим требованиям, на Сахалине и в Приморье таковых также много: 1374 из 6484-ёх и 1738 из 5498-ми соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне-2017 стало известно о планах частного инвестора из Китая вложить деньги в строительство нового водозабора на Камчатке, чтобы получить право на розлив питьевой воды, а затем поставлять её в Гонконг, Сингапур. Развивать намеревались Быстринское месторождение питьевых вод на Камчатке.

Напомним, что в Якутии и на Чукотке отсутствует возможность пользоваться подземными водами из-за вечной мерзлоты. В связи с этим возникают проблемы с питьевой водой, брать которую возможно только из рек. Кроме того, есть сложности с утилизацией отработанной воды: она не уходит в землю, а значит фактически тем или иным путём сливается в те же реки, из которых люди пьют.