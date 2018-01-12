Каир, 12 января, 2018, 08:37 — ИА Регнум. В потайной 30-метровой комнате, обнаруженной учеными в пирамиде Хеопса в Египте, может стоять трон из метеоритного железа, сообщает издание Eurek Alert!

Пирамида Хеопса в Гизе. Египет

Итальянский астрофизик Джулио Магли отметил, что такой трон, покрытый листами метеоритного железа, должен, согласно погребальным традициям Древнего Египта, служить «отправной точкой» загробного путешествия души фараона к звёздам на север.

Ранее сообщалось, пишет издание, что исследователи из Франции и Японии опубликовали научную статью с результатами сканирования пирамиды Хеопса, в которой задокументировали нахождение в «теле» пирамиды огромной пустоты, не менее 30 метров в длину.

Джулио Магли сообщил, что внутри пирамиды найдены четыре отдушины, по которым душа усопшего фараона может покинуть строение. Отмечается, что проход, ведущий на север, заканчивается запечатанной дверью. Именно за этой дверью, возможно, находится комната, в которой может, по предположению ученого, стоять «метеоритный трон».

Напомним, 17 ноября 2017 года ИА REGNUM сообщало, что ученые российского института востоковедения РАН вместе с египетскими коллегами во время раскопок в Египте, проведенных на территории коптского христианского монастыря Дейр-аль-Банат, обнаружили деревянный саркофаг с мумией внутри. Сам саркофаг находился в поврежденном состоянии, с трещинами по всей его крышке и в основании, но мумия в нём хорошо сохранилась.

Читайте также: Российские ученые нашли в монастыре Египта таинственную мумию