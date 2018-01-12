Донецк, 12 января, 2018, 07:57 — ИА Регнум. «Новогоднее» перемирие в Донецкой Народной Республике (ДНР) было нарушено украинскими силовиками 14 раз в течение суток 11 января, сообщает пресс-служба Вооруженных сил ДНР.

Результаты обстрела ВСУ

Согласно сообщению, ВСУ нанесли удары по девяти населенным пунктам, применив минометы, артиллерию, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

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Напомним, сутками ранее, 10 января, украинские войска 13 раз обстреляли ДНР, под огонь украинских минометов, артиллерии, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия попало восемь населенных пунктов. При этом обстрелами были ранены три мирных жителя республики.

Как сообщало ИА REGNUM, обе стороны вооруженного конфликта в Донбассе подписали соглашение о перемирии с 23 декабря 2017 года. В течение первых недель, несмотря на нарушения перемирия, количество обстрелов в регионе значительно снизилось.

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Тем не менее, как показала практика, подобные соглашения действуют недолго, и спустя некоторое время стороны вновь возвращаются к прежнему режиму ведения боевых действий.