Ни дня без России, или Как пиарятся некоторые страны: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 12 января, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Русские в Молдавии: Плахотнюк оказался гражданином России;
- Свои правила: на Украине белорусских туристов оштрафовали за георгиевскую ленту;
- «Ненужный жест»: Прага выступила против памятника маршалу Коневу;
- Без русского языка: Балтийский канал закрыл в Литве русскоязычные новости;
- «Европейские смыслы»: в России ответили на предложение приватизировать русский язык.