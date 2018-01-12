Киев, 12 января, 2018, 04:33 — ИА Регнум. Обвинения Генштаба России в том, что Украина причастна к атаке дронов на российскую базу в Сирии, являются проявлением информационной войны, которую Москва ведет, чтобы «скрыть свои действия» в Донбассе и в Крыму, заявила пресс-секретарь украинского министра обороны Виктория Кушнир в интервью УНИАН.

Квадрокоптер

«Это не что иное, как очередная информационная атака, — сказала Кушнир. — Мы отвергаем эти обвинения, и, конечно, эта информационная атака делается прежде всего, чтобы прикрыть действия РФ сейчас в Крыму и в Донецке и Луганске, куда поставляют вооружение из РФ».

Напомним, в ночь на 6 января 2018 года в Сирии были атакованы беспилотными летательными аппаратами российские военные объекты. Зафиксировано 13 дронов.

В Минобороны РФ заявили, что такие аппараты могли быть задействованы при участии технических специалистов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 января начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ Александр Новиков объявил предварительные результаты исследования сбитых дронов. В качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН.

«Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов», — сказал Новиков.

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