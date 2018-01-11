Москва, 12 января, 2018, 00:32 — ИА Регнум. Одним из вариантов стимулирования людей к раздельному сбору мусора может стать заваривание мусоропроводов, заявил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской в интервью РБК.

Andrej Мусоропровод

Комментируя вступление с нового года в силу закона о раздельном сборе мусора, министр сказал, что для его реализации нужна инфраструктура для вывоза и утилизации.

Донской не исключил вариант, когда в домах можно установить камеры видеонаблюдения — чтобы узнать, кто из жильцов не выбрасывают мусор раздельно. По его словам, жильцов надо стимулировать к раздельному сбору, и для этого есть разные возможности.

«Давайте не будем никого пугать, подходы могут быть разные, но возможен вариант, когда мусоропроводы придется просто заварить», — заявил Донской.

В любом случае, считает министр, людям должно быть удобно выбрасывать мусор раздельно — для этого нужно правильным образом сформулировать требования.

Напомним, 21 декабря Донской заявил, что введение системы раздельного сбора мусора потребует не менее десяти лет.

«Создание мощностей по термической переработке позволит значительно снизить объем захоронения отходов в тех регионах, где сложилась критическая ситуация», — сказал Донской.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января 2018 года вступил в силу закон о раздельном мусоре, подписанный президентом в конце 2017 года. Согласно закону, вступили в силу поправки в ФЗ «Об отходах производства и потребления».

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В результате введена новая норма, определяющая требования к местам свалок. Содержание этих мест должны обеспечивать органы местного самоуправления.