Генсек ООН: «Миграция — это позитивное явление»
Нью-Йорк, США, 11 января, 2018, 23:41 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем докладе на специальной сессии ООН заявил о пользе миграции для мировой экономики и призвал все страны мира «упорядочивать» миграционные процессы, 11 января передает Associated Press.
«Миграция — это позитивное глобальное явление, — заявил Гутерриш в своем докладе. — Она стимулирует экономический рост, уменьшает неравенство, связывает различные части общества и помогает нам преодолевать демографические волны роста и падения населения».
Генсек ООН отметил, что мигранты, в том числе нелегальные, чаще всего платят налоги и вкладывают до 85% своих доходов в экономику стран проживания.
Кроме того, мигранты посылают деньги домой — в 2017 году объем денежных переводов мигрантов составил примерно $600 млрд, что в три раза больше объема международных программ помощи развивающимся странам.
Однако Гуттериш признал, что миграция «также является источником политической напряженности и человеческих трагедий» — из-за того, что «является плохо управляемой» и часто становится «объектом политических спекуляций».
«Основная задача состоит в том, чтобы максимально использовать преимущества упорядоченной, продуктивной формы миграции, в то же время устраняя злоупотребления и предрассудки, которые делают жизнь мигрантов адом», — отметил генсек ООН.
По информации ООН на конец 2017 года, в настоящий момент в мире насчитывается 258 миллионов мигрантов — в полтора раза больше, чем в 2000 году.