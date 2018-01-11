Нью-Йорк, США, 11 января, 2018, 23:41 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем докладе на специальной сессии ООН заявил о пользе миграции для мировой экономики и призвал все страны мира «упорядочивать» миграционные процессы, 11 января передает Associated Press.

Цитата из к/ф «Иммигрант». Реж. Чарльз Чаплин. 1917. США Миграция

«Миграция — это позитивное глобальное явление, — заявил Гутерриш в своем докладе. — Она стимулирует экономический рост, уменьшает неравенство, связывает различные части общества и помогает нам преодолевать демографические волны роста и падения населения».

Генсек ООН отметил, что мигранты, в том числе нелегальные, чаще всего платят налоги и вкладывают до 85% своих доходов в экономику стран проживания.

Кроме того, мигранты посылают деньги домой — в 2017 году объем денежных переводов мигрантов составил примерно $600 млрд, что в три раза больше объема международных программ помощи развивающимся странам.

Однако Гуттериш признал, что миграция «также является источником политической напряженности и человеческих трагедий» — из-за того, что «является плохо управляемой» и часто становится «объектом политических спекуляций».

«Основная задача состоит в том, чтобы максимально использовать преимущества упорядоченной, продуктивной формы миграции, в то же время устраняя злоупотребления и предрассудки, которые делают жизнь мигрантов адом», — отметил генсек ООН.

По информации ООН на конец 2017 года, в настоящий момент в мире насчитывается 258 миллионов мигрантов — в полтора раза больше, чем в 2000 году.