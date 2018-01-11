Госдеп: США обсудят перехват и досмотр морских судов, идущих в КНДР
Вашингтон, 11 января, 2018, 23:40 — ИА Регнум. Госдеп США и главы МИД стран-сателлитов Вашингтона обсудят на встрече в Ванкувере возможность перехвата морских торговых судов, нарушающих санкции против КНДР, заявил 11 января директор по политическому планированию госдепа США Брайан Хук.
По его словам, речь идет о перехвате грузов, относящихся к ракетно-ядерной программе КНДР. США обсудят со своими сателлитами потенциал шагов, которые можно предпринять по морскому перехвату судов.
По словам американского дипломата, на переговорах в Ванкувере также обсудят эффективность санкций против КНДР и дальнейшие действия в этом ключе.
При этом Хук заявил, что Китай и Россия не будут приглашены на эту встречу. Их проинформируют об итогах этого заседания потом.
Встреча в Ванкувере запланирована на 16 января и пройдет под председательством Канады и США. В этом мероприятии примут участие главы МИД 16 государств, выступающих против КНДР с тех же позиций, что и США.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года западные СМИ неоднократно обвиняли Россию и Китай в нарушении санкций, введенных против Пхеньяна
При этом факт морских поставок нефтепродуктов в КНДР так и не был подтвержден.