Москва, 11 января, 2018, 23:17 — ИА Регнум. В список доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина на выборах 2018 года включены ректор МГИМО Анатолий Торкунов, руководитель музея «Эрмитаж» Михаил Пиотровский, главный кардиохирург Минздрава России Лео Бокерия и певица Полина Гагарина, сообщил 11 января журналистам пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов.

Kremlin.ru Лео Бокерия

Уточняется, что окончательно список доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина будет сформирован к концу января 2018 года.

На данный момент в этом списке состоят более 270 человек.

По словам сопредседателя предвыборного штаба, директора детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева Александра Румянцева, работа по формированию списка доверенных лиц будет продолжаться.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.