Москва, 11 января, 2018, 23:15 — ИА Регнум. Проект по отбору управленческих кадров «Лидеры России» не связан с текущей политической конъюнктурой, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств.

Orel-region.ru Конкурс «Лидеры России»

Глава государства отметил, что следит за тем, как проходят подобные профессиональные отборы по всей стране.

«Я слежу за этим лично. Считаю, что организация и характер работы, и результаты работы положительные — вот этого самого большого мероприятия», — подчеркнул Владимир Путин.

«Ничего общего с конъюнктурой текущего политического момента это не имеет. Вы знаете, что в течение довольно длительного времени, на протяжении практически всех предыдущих шести лет мы постоянно говорим и предпринимаем настойчивые усилия в сфере подготовки кадров», — цитирует слова Владимира Путина ТАСС.

Одним из приоритетных направлений является подготовка рабочих кадров — Россия проводит свои национальные конкурсы профессионального мастерства и участвует в международных, а также осуществляется различная поддержка со стороны государства и бизнеса молодым специалистам.

«Это происходит повсеместно. Вполне естественно, что и на федеральном уровне мы должны вытаскивать перспективных молодых людей», — отметил Владимир Путин.

При этом он подчеркнул, что средства, выделяемые на данные проекты, предназначены не для трудоустройства, а для профессионального роста и развития молодых специалистов. «Безусловно, будем в том числе и из них формировать федеральный резерв», — сказал президент.

Политолог Дмитрий Ицкович считает, что проект «Лидеры России» дает «уникальный дизайн, которого не было в нашей истории».

«Раньше не было конкурса, обращенного ко всем жителям страны, имеющим управленческие навыки и амбиции эти навыки развивать., — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM — Дмитрий Ицкович, — Этот конкурс — в хорошем смысле слова «либеральный». То есть он работает по открытым правилам».

«То, что 200 тысяч человек подали заявки — это значит, что есть большое доверие к этому конкурсу. Количество поданных апелляций — меньше, чем обычно подаются в вузах. То есть, почти нет негативных реакций. То есть, все участники конкурса «Лидеры России» понимают, что это качественный конкурс, в котором все честно приняли участие. И те, кто проходят сейчас до полуфинала, и пройдут в финал — это действительно очень качественно содержательные люди», — отмечает Дмитрий Ицкович.