Великий Новгород, 11 января, 2018, 22:57 — ИА Регнум. Жителям Великого Новгорода сегодня, 11 января, показали московский подарок: 49 автобусов марок «МАЗ» и «Волжанин» 2007−2009 года выпуска, которые были переданы из «Мосгортранса» в Новгородскую область безвозмездно, благодаря личной договоренности между губернатором Новгородской области Андреем Никитиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным. По словам директора ОАО «Автобусный парк» Ивана Поступаленко, прибывшие в Великий Новгород автобусы «значительно в лучшем состоянии, чем машины, которые сейчас используются для работы в городе».

Qwerttt123 Московский автобус «Волжанин»

Во всех автобусах комфортные салоны, установлены электронные табло, транспорт низкопольный, удобный для пожилых людей, пассажиров с детьми, а также для инвалидов.

«К тому же на всех автобусах установлены немецкие двигатели, работающих по стандарту ЕВРО-3», — отметил Иван Поступаленко.

По его словам, сейчас проводится регистрация транспортных средств в ГИБДД. После того, как автобусы пройдут техническое обслуживание и будут оборудованы системой ГЛОНАСС, они выйдут на линию — уже в январе. «Автобусный парк» намерен увеличить количество маршрутов и решить проблему перевозки людей в час-пик. Автобусы из Москвы позволят новгородскому «Автобусному парку» начать выводить из эксплуатации старые машины.

С учётом прибывшего транспорта в «Автобусном парке», обслуживающем 60% городских маршрутов, будет насчитываться 155 автобусов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новгородское автопредприятие в октябре 2016 года одномоментно лишилось 92 автобусов из-за долгов по аренде компании «Питеравто» (Санкт-Петербург), из-за чего в Великом Новгороде возник кризис с автобусными перевозками пассажиров. Пять небольших китайских автобусов «Ютонг», который власти смогли приобрести для «Автобусного парка», проблемы не решили. На линиях продолжали работать ранее списанные «Мерседесы» и даже 26-летний «Икарус».