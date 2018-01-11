Дамаск, 11 января, 2018, 22:55 — ИА Регнум. Военные победы Сирии и её союзников, в число которых входит Россия, над террористами способствуют мирному урегулированию в стране, заявил 11 января президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад.

Иван Шилов ИА REGNUM Военный конфликт в Сирии

Такое заявление сирийский президент сделал в ходе встречи со спецпредставителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым, о которой сообщило агентство SANA.

По словам Башара Асада, эти победы способствуют поиску путей мирного урегулирования, итогом которого станет восстановление стабильности в Сирии.

Ранее Башар Асад заявлял, что террористы ещё существуют на территории Сирии только благодаря поддержке США и их сателлитов.

Напомним, в Минобороны России по итогам 11 января заявили, что общая обстановка в зонах деэскалации на сирийской территории в целом остаётся стабильной. Нарушения режима прекращения огня отмечены в Восточной Гуте и провинции Идлиб.