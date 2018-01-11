В столице Сальвадора произошло землетрясение
Сан-Сальвадор, 11 января, 2018, 22:57 — ИА Регнум. В столице Сальвадора произошло ощутимое землетрясение — в Сан-Сальвадоре сотрясались дома, некоторые здания в центре города были эвакуированы, 11 января передает агентство Associated Press.
По информации правительства Сальвадора, землетрясение магнитудой 4,0 произошло на глубине четырех километров.
Сообщается также, что эпицентр подземных толчков находился в непосредственной близости от столицы страны.
В связи с землетрясением в Сан-Сальвадоре проводилась эвакуация зданий, во всем городе звучало звуковое предупреждение о стихийном бедствии.
В настоящий момент нет информации о каких-либо разрушениях и жертвах в результате землетрясения.
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