Киев, 11 января, 2018, 22:49 — ИА Регнум. Предложение президента России Владимира Путина о передаче Украине её военной техники из Крыма «требует тщательного изучения», и решение по нему будет приниматься руководством Украины, заявил 11 января командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.

U.S. Navy Большой десантный корабль ВМС Украины «Константин Ольшанский», ныне находящийся в Крыму

«Решение будет приниматься на уровне высшего политического руководства государства. Я побоюсь сказать, но это требует очень тщательного изучения», — сказал Воронченко в эфире телеканала «112 Украина».

По его мнению, Киеву следует сохранять бдительность в данном вопросе, чтобы «не оказаться разменной картой в какой-то грязной кремлёвской игре».

При этом Воронченко заявил, что слова Владимира Путина о том, что украинская техника в Крыму находилась «в плачевном состоянии», не соответствуют действительности.

По утверждению командующего ВМС Украины, на территории полуострова было восемь боевых кораблей, из которых шесть находились на ходу. Противолодочный корвет «Луцк» был в ремонте, а большому десантному кораблю «Ольшанский» требовался ремонт главных двигателей.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине её военные корабли, авиационную технику и бронетехнику, которые остались в Крыму.

«Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно. Но речь идёт о десятках кораблей, десятках боевых самолётов», — сказал президент России.

Говоря о кораблях, Путин отметил, что «будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут», а российская сторона готова помочь им осуществить транспортировку в Одессу.

Президент сообщил, в Крыму остался и значительный украинский боезапас, однако, по оценкам российских военных экспертов, он подлежит утилизации на месте, так как транспортировка его уже может представлять опасность. Российская сторона, по словам Путина, готова пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов.