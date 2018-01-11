Вильнюс, 11 января, 2018, 22:35 — ИА Регнум. Сайт литовской национальной телерадиокомпании LRT сегодня, 11 января, опубликовал ответ на статью заместителя главного редактора ИА REGNUM Игоря Павловского «Прибалтика: мёртвый «тигр» и торговля «пушечным мясом», в которой, кроме прочего, рассматривается вопрос загрузки нового железнодорожного пути из Эстонии до Литвы и далее в Польшу и Германию Rail Baltica.

Geograph.org.uk Путь в никуда

Литовский национальный вещатель обратил внимание на тезисы в этом материале о том, что у проекта нет грузовой и пассажирской базы, как в одном, так и в другом направлении. О том, что Rail Baltica действительно может оказаться пустым многомиллиардным проектом, в комментарии LRT соглашается и профессор факультета экономики и предпринимательства Каунасского технологического университета Вайдас Гайдялис. Правда, по словам экономиста, если так произойдёт — то из-за России, которая «успешно ставит подножку».

«Особенно надо учитывать то, что Россия предпринимает активные действия, чтобы этих грузов становилось меньше, а колея не была прибыльной. Россияне также принялись за стратегические проекты, построили терминал неподалёку от Санкт-Петербурга, через него начали транспортировку нефтепродуктов (порт Усть-Луга, прим. — ИА REGNUM ), а такие грузы одни из самых прибыльных (самые прибыльные грузы — контейнерные, прим. — ИА REGNUM ). Из-за этого Эстонские железные дороги уже понесли убытки. Так что крепкого экономического обоснования этот проект (Rail Baltica, прим. — ИА REGNUM ) не имеет, и я сомневаюсь, учитывая сегодняшние условия, что его удастся сгенерировать», — сказал Гайдялис. Впрочем, он не сомневается в экологической пользе проекта, если он будет успешным для пассажирского сообщения.

Издание также цитирует Раймундаса Куодиса, который неоднократно повторял о важности проекта для Литвы хотя бы на том основании, что на 85% его финансирует Евросоюз. Глупо, утверждает экономист, не пользоваться такой возможностью. Правда, конкретно в этой ситуации — масштабах Rail Baltica и реальных потребностей стран Прибалтики — иронизирует: «Это словно дают большегрузный тягач за 15% стоимости, но с условием, что ты на нём 20 лет будешь ездить на работу».

LRT, как якобы подтверждение, что Россия активно сопротивляется проекту, развивая собственную инфраструктуру, приводит цитаты из ИА REGNUM : «Несмотря на то, что российским СМИ не надоедает поиронизировать над проектом, государственные учреждения не отвечают на критику Rail Baltica. На этой неделе в российском информационном агентстве regnum.ru (на самом деле публикация «Прибалтика: мёртвый «тигр» и торговля «пушечным мясом» вышла 8 января в рамках проекта «Лучшее за 2017 год», а впервые была опубликована ещё 1 августа 2017 года — прим ИА REGNUM ) вышла статья, в которой утверждается, что у Rail Baltica нет никакого реального обоснования — ни грузовой, ни пассажирской базы по всем направлениям, а единственный смысл колеи — транспортировка военной техники, но и этот смысл в случае войны сомнителен».

Далее LRT перечисляет аргументы о Финляндии и её ещё царской колее, иллюзии в надеждах на получение китайских грузов и так далее. Примечательно, что LRT, как сообщается в самой статье, обратилось в министерство транспорта Литвы с просьбой прокомментировать аргументы ИА REGNUM, однако получило отказ. В итоге издание приводит анализ компании Ernst & Young Baltic SIA о Rail Baltica, в котором утверждается, что проект экономически выгодный и обоснованный. Компания подсчитала, что общая социально-экономическая польза от проекта равна 16,226 млрд евро, что в разы превышает инвестиции в проект. При этом только в строительстве будет задействовано 13 тыс. человек, а ещё 24 тыс. рабочих мест будут косвенно связаны с проектом. Подсчитано даже число «спасённых жизней», которые не погибнут в ДТП, когда после запуска пересядут с автомобилей на поезд — 400 жизней за всё время эксплуатации.

О конкретной загрузке Rail Baltica Ernst & Young Baltic SIA не упоминает.