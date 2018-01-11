Псков, 11 января, 2018, 22:25 — ИА Регнум. Псковским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ОАО «Псковавиа». Как сообщили в пресс-службе ведомства, задолженность перед работниками псковской авиакомпании превысила 2,6 млн рублей, зарплата не выплачивалась более двух месяцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без зарплаты

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Ранее «Псковавиа» уже привлекалась к ответственности за нарушения трудовых прав граждан: в июле 2017 года перед коллективом авиакомпании был накоплен долг по зарплате на сумму более 10 млн рублей. Задолженность погасили в полном объёме после возбуждения в отношении авиаперевозчика дела об административных правонарушениях.

Однако затем в «Псковавиа» вновь перестали платить зарплату работникам — ситуация находилась на особом контроле в Федеральной службе по труду и занятости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный директор ОАО «Псковавиа» Виктор Мартыненко подозревается в растрате. В июле 2017 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ — по факту того, что административный штраф в размере 10 тыс. рублей за несвоевременную выплату зарплаты сотрудникам был оплачен им не из собственных средств, а из средств авиакомпании.

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Напомним, «Псковавиа» — авиапредприятие, являющееся оператором псковского аэропорта «Кресты». Авиакомпания имеет сертификат на осуществление воздушных пассажирских перевозок, грузовых внутренних и международных перевозок, аэропортовую деятельность, наземное обслуживание воздушных судов и авиационные работы. Предприятие осуществляет пассажирские и грузовые перевозки на самолетах Ан-24 и Ан-26. Численность персонала составляет 257 человек.

В конце 2017 года выяснилось, что предприятие находится в кризисной ситуации: имеет кредиторскую задолженность и рискует потерять сертификат эксплуатанта. Псковские власти признали, что силами областного бюджета вывести предприятие из кризиса не представляется возможным, но намерены сохранить авиакомпанию и занимаются поиском потенциальных инвесторов.

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