Нижний Новгород, 11 января, 2018, 22:16 — ИА Регнум. Сокращение штатной численности сотрудников ГИБДД не приведет к ухудшению ситуации на дорогах в Нижегородской области. Об этом заявил начальник регионального управления ведомства Павел Ржевский в интервью телекомпании «Волга».

Gibdd.ru Инспектор ГИБДД

Он пояснил, что в настоящее время хорошо работает система видеоконтроля. Кроме того, число сокращаемых единиц личного состава ведомства практически соответствует количеству имеющихся в ГИБДД вакансий.

По его словам, общая численность сотрудников ГИБДД в области составляет 1790 человек, из них попадут под сокращение 186 госавтоинспекторов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, указ о сокращении штатной численности сотрудников органов внутренних дел на этой неделе подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу с 1 января 2018 года количество сотрудников МВД России сокращается на 10 тыс. человек.

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В частности, будут сокращены должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД.

Исключение составят должности по совершению регистрационных действий, а также проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений.

В МВД отмечали, что сотрудники ГИБДД, попавшие под сокращение, при желании смогут занять имеющиеся в органах внутренних дел свободные вакансии.