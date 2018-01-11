Дамаск, 11 января, 2018, 22:13 — ИА Регнум. В Дамаске сотрудники сирийской службы безопасности задержали пассажирский автобус, который вез оружие и взрывчатку, сообщает 11 января агентство ФАН.

Цитата из к/ф «Оружейный барон». Реж. Эндрю Никкол. 2005. Германия — США — Франция Оружие

По информации сирийских силовиков, в автобусе были спрятаны взрывчатка, стрелковое оружие и боеприпасы для него, а также беспилотные летательные аппараты, пригодные для ведения визуальной разведки.

Сообщается, что автобус направлялся в район лагеря беженцев «Аль-Ярмук», оккупированного боевиками различных террористических группировок.

Согласно показаниям арестованного водителя, смертельный груз был предназначен именно для них.

Какой именно террористической группировке везли оружие и взрывчатку, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января турецкое агентство Anadolu сообщило о заявлении лидера Демократических сил Сирии (ДСС) Абдула Кадера Эффедили о намерении создать при помощи США собственные вооруженные силы на территории Сирии.