Москва, 11 января, 2018, 22:07 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, как он провел новогодние праздники в 2018 году. Об этом глава государства поведал руководителям ведущих СМИ на встрече в редакции «Комсомольской правды».

Kremlin.ru Владимир Путин на Рождественском богослужении

По словам Путина, Новый год, как, впрочем, и все остальные праздники, он проводит в России. Куда-то за границу российского лидера не тянет. Большую часть новогодних праздников президент находился дома, а также на два дня ездил в Сибирь.

«Что касается новогодних и всех других праздников, я все праздники провожу в России. Просто такова традиция, и меня никуда не тянет, честно говоря. В новогодние праздники я был дома, а потом на пару дней ездил в Сибирь. Там действительно был мороз — — 33 °C, но мне это нравится», — рассказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рождество Христово Владимир Путин встретил в Санкт-Петербурге.

Напомним, в 2017 году в августе свой небольшой отпуск Путин также провел в Сибири. Он побывал в Туве, где занимался рыбалкой, подводной охотой и сплавлялся по горным рекам.