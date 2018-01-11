Каракас, 11 января, 2018, 22:07 — ИА Регнум. У побережья Венесуэлы потерпел крушение переполненный катер с мигрантами, 11 января сообщает Associated Press.

Mstyslav Chernov / Unframe Беженцы в море

По официальной информации, в море погибли четверо из 34 человек, находившихся на борту катера, направлявшегося из латиноамериканской страны на голландский остров Кюрасао.

Сообщается также, что двое беженцев были спасены, остальные 28 человек на данный момент считаются пропавшими без вести.

Отмечается, что в отношении островов Кюрасао, Аруба и Бонайре в настоящее время действует торговая блокада, введенная распоряжением президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Напомним, Венесуэла в течение нескольких лет находится в состоянии экономического и политического кризиса, вызванного низкими ценами на нефть и внешним давлением США и их союзников в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года агентство S&P понизило долгосрочный рейтинг Венесуэлы до «дефолтного» уровня SD.