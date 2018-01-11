Москва, 11 января, 2018, 21:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил вопросы координации усилий двух стран в деле борьбы с террористами на территории Сирии, сообщает 11 января пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Разговор коснулся недавних попыток атаковать российские базы в Сирии при помощи «стаи дронов» с современным оборудованием и ударным вооружением, и в связи с этим случаем назрела необходимость более активной координации усилий России и Турции для повышения эффективности борьбы с террористами в Сирии.

Кроме того, Путин и Эрдоган отметили приоритет политических методов урегулирования конфликта в Сирии и подчеркнули, что «весомый вклад в эту работу призван внести предстоящий Конгресс сирийского национального диалога в Сочи».

Не менее важной, отметили обе стороны, является последовательная реализация астанинских договоренностей о режиме прекращения огня и зонах деэскалации, достигнутых при посредничестве России, Ирана и Турции.

Обсуждались также и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества в сфере развития торгово-экономических связей и реализации масштабных энергетических проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января в МИД Турции были вызваны послы России и Ирана, а днем позже в турецкое министерство иностранных дел вызвали поверенного в делах США. В обоих случаях речь шла о соблюдении режима прекращения огня в провинции Идлиб.