Газа, Палестина, 11 января, 2018, 21:43 — ИА Регнум. Жертвами последних столкновений между палестинцами и службами безопасности Израиля в Палестине стали двое подростков, 11 января сообщает Associated Press.

Israel Defense Forces Израильские солдаты

По информации палестинских медиков, инциденты произошли в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Согласно заявлению министерства здравоохранения, в секторе Газа от огнестрельного ранения в грудь 11 января скончался 16-летний Амир Абу Мусаед. На Западном берегу в столкновениях вблизи города Наблус военными был застрелен 16-летний Али Омар.

Израильские военные подтвердили стрельбу по протестующим в секторе Газа — по словам военных, солдаты открыли огонь в ответ на действия боевиков, угрожавшие их жизни и здоровью.

Напомним, столкновения в разных частях Палестины фактически не прекращаются с момента признания Иерусалима столицей Израиля президентом США Дональдом Трампом в начале декабря 2017 года.

Для Палестины, частью которой является Восточный Иерусалим, признание Иерусалима столицей еврейского государства является угрозой планам по обретению независимости.

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