Ереван, 11 января, 2018, 20:29 — ИА Регнум. Гражданка США Ида Мнацаканян собирается подать жалобу на Китайские авиалинии за их бесчеловечное отношение, проявление безразличия и не защиту наших прав

Frank Kovalchek

8 января принадлежащий Китайским авиалиниям самолет, осуществляющий рейс Пекин-Тбилиси, в котором находились пятеро армян, трое из которых — граждане Армении, совершил посадку в Баку. Об этом в беседе с tert. am сказала пассажирка самолета Ида Мнацаканян, добавив, что среди армян был 5-летний ребенок.

«Три дня назад самолет, следующий рейсом Пекин-Тбилиси, сделал несколько кругов, и, как объяснили члены экипажа самолета, не смог совершить посадку из-за тумана. Мы заявили экипажу, что не хотим, чтобы самолет совершал посадку в аэропорту Баку, поскольку на борту есть армяне и необходимо найти другой альтернативный вариант. Однако нас не послушались, и самолет совершил посадку в Баку», — сказала она.

Она отметила, что помимо того, что самолет сел в Баку, никто из экипажа не подходил к ним и им запретили оставаться в самолете.

«К нам подошел сотрудник бакинского аэропорта, сказал, что он в курсе того, что мы армяне, призвал оставить свои паспорта в самолете и пройти в нейтральную зону. Мы так и поступили. Оставили паспорта ребенка и мужа в самолете, я же взяла с собой свой паспорт, поскольку я и мой ребенок являемся гражданами США, а мой супруг — гражданин Армении. 12 часов мы провели в бакинском аэропорту. В том месте, которое нам предоставили, находились только мы армяне», — сказала пассажирка.

Она также отметила, что за все это время ни один представитель Китайских авиалиний к ним не подходил. Мнацаканян также сообщила, что из Баку сразу была установлена связь с пресс-секретарем МИД Армении Тиграном Балаяном, который непосредственно поставил в известность Вашингтон о гражданах США армянского происхождения.

«Не знаю, было ли это совпадением или нет, но после этого в Баку отношение к нам изменилось», — сказала пассажирка. По её словам, из Баку в Тбилиси они прилетели спустя 12 часов после посадки.

«А до этого в сопровождении трех азербайджанцев я покинула нейтральную зону и мы направились к самолету за паспортами супруга и ребенка. Пошла я, поскольку только у меня был паспорт, а это в свою очередь был еще один стресс. Другим армянам не оказывали такого внимания, поскольку в Баку подумали, что мы одна семья», — сказала она.

Ида Мартиросян сказала, что до возвращения в Тбилиси из Армении находились на связи с ними — направляли, давали советы.

«Сейчас я собираюсь подать жалобу на Китайские авиалинии за их бесчеловечное отношение, проявление безразличия и не защиту наших прав. Авиакомпания должна ответить за это», — отметила она.

Кстати, Госдепартамент США представил сегодня, 11 января, новую систему информирования граждан о безопасности путешествий, в рамках которой все страны распределены на четыре категории.

Армения оказалась в первой категории стран — «Normal Precautions» — то есть при путешествии надо соблюдать обычные меры предосторожности. В пояснении ведомства этой категории отмечается, что «это самый низкий консультативный уровень для риска безопасности. В любом международном путешествии существует определенный риск. Условия в других странах могут отличаться от условий в Соединенных Штатах и могут меняться в любое время».

Грузия также попала в первую категорию. А вот Азербайджан вошел в группу стран второй категории «Increased Caution» — то есть при поездке необходимо соблюдать повышенные меры безопасности. Отмечается, что это связано с угрозой терроризма в стране. «Террористические группы продолжают замышлять возможные теракты в Азербайджане. Террористы могут атаковать туристические места, транспортные узлы, рынки/торговые центры, объекты местного самоуправления, гостиницы, клубы, рестораны, места отправления культа, парки, крупные спортивные и культурные мероприятия, учебные заведения, аэропорты и другие общественные места».