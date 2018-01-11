Вашингтон, 11 января, 2018, 19:28 — ИА Регнум. Пентагон опубликовал тендер на разработку программного обеспечения, способного анализировать сообщения в соцсетях и определять восприимчивость аудиторий к тому или иному влиянию, сообщает 11 января агентство RT.

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В документе указано, что программный продукт должен дать возможность переводить на английский язык содержание текстов, аудио‑ и видеозаписей, изображений и символов, сделанных людьми, разговаривающими на русском, арабском, фарси, корейском, французском, пушту и урду. Программы Пентагон планирует использовать для мониторинга мировых социальных сетей.

Кроме того, программа должна уметь анализировать отдельные сегменты аудитории, изучать их речевые обороты, различия в грамматике, сленговые выражения, сокращения, аббревиатуры и пиктограммы.

В задание программы войдет автоматическое разделение сообщений на позитивные, нейтральные или негативные, а также определение того, насколько данная конкретная аудитория может быть подвержена нужному для владельца программы, то есть Пентагона, влиянию.