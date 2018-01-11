Москва, 11 января, 2018, 19:00 — ИА Регнум. Приватизировать русский язык невозможно, как перекопать Сахару или перешагнуть Эверест. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 января, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

ИА REGNUM Совфед

Киеву следует признать русский язык украинской культурной собственностью, заявил в интервью изданию «Деловая столица» украинский писатель и кинематографист Андрей Курков.

«На Украине вздумали приватизировать русский язык, приспособив его для своего внутреннего потребления. Автору этой сногсшибательной идеи, некоему украинскому писателю Андрею Куркову невдомек, что это столь же невозможно, как и перекопать Сахару или перешагнуть Эверест», — сказал сенатор.

Парламентарий признал, что украинский язык, как и любой другой, заслуживает уважения, однако при этом призвал не ставить в один ряд несравнимые вещи: поистине мировой язык, на котором говорят сотни миллионов людей — и не только в России, и язык, который не знает значительная часть населения собственной страны.

«Не думаю к тому же, что украинский язык готов, чтобы нести прямо-таки сейчас «европейские смыслы» и ценности, к чему его призывает тот же самый писатель. Для этого нужно иметь своих Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Толстого, Булгакова, свою великую литературу, сотворенную на родном языке», — сказал сенатор Клинцевич.

Курков полагает, что Украина может создать институт русского языка в Национальной академии наук Украины. По его мнению, эта структура должна «фиксировать различие украинского русского языка, работать над созданием русскоязычной Украины уже как собственного явления, а не как части общего русского мира за пределами России».