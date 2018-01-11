Калуга, 11 января, 2018, 18:55 — ИА Регнум. На выборах президента Российской Федерации в 2018 году на территории Калужской области будут работать 729 избирательных участков, ещё три участка откроют в местах временного пребывания избирателей. Об этом на пресс-конференции 11 января заявил председатель Избирательной комиссии Калужской области Виктор Квасов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kaluga.izbirkom.ru Председатель Избирательной комиссии Калужской области Виктор Квасов

«Официальный старт кампании по выборам президента России был дан еще 18 декабря 2017 года. Работа ведется в соответствии с календарным планом, принятым ЦИК России. Сейчас идет активная работа во всех районах, округах и сельских поселениях по формированию и уточнению списка избирателей. На сегодняшний день на территории Калужской области 729 избирательных участков. Также будут организованы 3 избирательных участка в местах временного пребывания избирателей: в областной больнице, в Анненках, в следственном изоляторе и для лиц не имеющих регистрации», — заявил Квасов.

По его словам, одной из главных особенностей текущей кампании стала отмена открепительных удостоверений и реализация нового порядка голосования по месту нахождения.

«Это абсолютно новый институт, который впервые будет использован на президентских выборах. У избирателя появилась возможность проголосовать на любом удобном ему избирательном участке, где он фактически проживает или будет находиться в день голосования», — подчеркнул глава регионального Избиркома.

Виктор Квасов также напомнил о применении технических новинок, например, использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней КОИБ — 2017, которые будут применены на 84 избирательных участках в Калуге, а также использование QR-кодов на протоколах. Кроме того, все территориальные избирательные комиссии будут оснащены камерами видеонаблюдения.

«В настоящее время в регионе ведется информационно-разъяснительная работа, которая всё больше и больше будет набирать обороты. На улицах всех муниципальных образований появилась наружная реклама по выборам президента России. Наша цель — призывать всех избирателей прийти на избирательный участок и принять участие в выборах. Будут разнесены персональные приглашения, на которых будет указано к какому избирательному участку прикреплен избиратель и где он сможет сделать свой выбор. Избирательная комиссия работает в штатном режиме, без выходных, организованна работа горячей линии. Мы создаем и поддерживаем все условия для того, чтобы спокойно, организованно, в строгом соответствии с нормами действующего законодательства провести открытую, прозрачную избирательную кампанию», — подчеркнул Квасов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации завершила приём документов от граждан, желающих баллотироваться на президентский пост путём самовыдвижения. Согласно календарному плану избирательной кампании, подать документы можно было до полуночи 7 января 2018 года. В целом документы были приняты от 15 человек — они успели выполнить все формальности в срок, однако ранее о намерении баллотироваться на высший государственный пост комиссию уведомили 46 человек.

Приём документов от кандидатов от политических партий продлится до 19 января 2018 года. Всего в России 67 партий, обладающих правом выдвигать кандидата в президенты. Парламентским партиям для этого потребуется лишь решение съезда, тогда как не представленным в Госдуме РФ партиям необходимо собрать не менее 100 тыс. подписей граждан за своего кандидата.