Санкт-Петербург, 12 января, 2018, 12:00 — ИА Регнум. 30 декабря состоялось третье пленарное заседание мирной конференции в Бресте. Чернин от имени делегаций четверного союза, в ответ на украинскую декларацию, оглашенную на заседании конференции 28 декабря, заявляет, что Союз признает делегацию Рады в качестве самостоятельного и полномочного представительства Украинской республики. Вопрос же о признании Украины будет включен в мирный договор. Русская делегация в связи с этим подтверждает свое согласие на участие делегации Рады в мирных переговорах.

Неизвестный художник. Свобода России

Затем происходит краткая дискуссия между генералом Гофманом и Троцким по вопросу об агитации против политики четверного союза в русской печати и в официальных русских документах.

Вечером состоялось третье заседание политической комиссии Брестской конференции при участии русской, украинской, германской и австро-венгерской делегаций. Каменев оглашает контрпроект 1-й и 2-й статьи немецкого проекта. Русский проект настаивает на том, чтобы воля нации была выявлена путем всенародного референдума, который должен быть произведен в условиях полной политической свободы. Вследствие этого проект считает, что референдум должен быть произведен после вывода оккупационных войск и возвращения на родину беженцев. В заключение Каменев просит точно, в письменной форме, сообщить мнение четверного союза по поводу каждой из окраинных областей бывшей Российской империи.

Каменеву отвечает Гофман. Перечислив ряд постановлений разных представительных учреждений оккупированных областей об их желании получить защиту Германии, он отклоняет какое бы то ни было вмешательство России в дела этих областей. Об освобождении же ряда занятых местностей (Рига, Литва и др.) от немецких войск не может быть и речи. Указывая, что и в самой России Совнарком не допускает широкого и свободного волеизъявления (Белоруссия, Украина, подавление контрреволюции), Гофман резко заявляет:

«Русская делегация заговорила так, как будто бы она представляет собой победителя, вошедшего в нашу страну… Факты как раз противоречат этому: победоносные германские войска находятся на территории России».

Кюльман, возражая против просьбы Каменева о представлении точного, письменного ответа, закрывая заседание, говорит:

«Сегодняшнее заседание дало мало оснований надеяться на благополучный исход переговоров и смотреть оптимистически на их конечные результаты».

Юго-Западный фронт. 1917

ЦИК советов Украины командировал для участия в брестских переговорах председателя ЦИКа Медведева и народных секретарей Затонского (из-за болезни участия в переговорах не принял) и Шахрая, поручив им заявить на конференции, что все выступления представителей Центральной рады в Бресте и обязательства, принятые ими на себя, не будут считаться обязательными для Украины, как не отражающие настроений и желаний трудящегося народа Украины.

На заседании Совнаркома обсуждался ответ Центральной украинской рады на резолюцию СНК по докладу Прошьяна. Без возражений принята резолюция Ленина:

«СНК признает ответ Рады неопределенным до издевательства… СНК возлагает всю ответственность за продолжение гражданской войны на Раду… Национальные же требования украинцев, самостоятельность их народной республики, ее право требовать федеративных отношений признаются СНК полностью и никаких споров не вызывают».

Принятие этой резолюции положило начало активным действиям против Украинской рады, первый период которых закончился взятием Киева советскими войсками 27 января.

Опубликован декрет СНК о привлечении населения к очистке ж.-д. путей и улиц городов от снежных заносов.

Красногвардейский отряд Егорова (из войск Антонова-Овсеенко) численностью в 1300 бойцов и три орудия, двигаясь от Харькова, захватил узловую ж.-д. станцию Лозовую, которую гайдамацкий отряд сдал без боя. «Правда» сообщает, что отрядом советских войск под командой Сиверса заняты Макеевка, Криничная, Иловайская. Советские войска под командой Саблина вошли в Дебальцево (Донбасс). Советские войска находятся в районе Юзовка — Макеевка — Дебальцево — Чертково — Харцызск (Донбасс).

Под влиянием приближения советских войск в Мариуполе власть взята восставшими рабочими.

Войсковое правительство (Новочеркасск) разрешило генералу Алексееву формирование добровольческой армии.

На съезде иногородних в Новочеркасске Каледин говорил:

«Не признав власти комиссаров, мы принуждены были создать государственную власть здесь, к чему мы никогда раньше не стремились. Мы хотели лишь широкой автономии, но отнюдь не отделения от России».

Казаки на марше

«Правда» в передовой статье по поводу Учредительного собрания пишет:

«Учредительное собрание, которое противопоставит себя советам и советской политике, будет в случае узурпаторских выступлений ликвидировано либо на основании демократического права отзыва, либо на основании того революционного закона, который гласит: «благо народа — высший закон».

На заседании Петроградского Совета р., с. и кр. депутатов выступили с приветственными речами швейцарская и норвежская делегации. На этом же заседании принята резолюция о создании социалистической армии.

Продолжается ревизия безопасных ящиков (сейфов) в банках в Петрограде.

На заседании исполнительного комитета Московского совета р. и с. депутатов обсуждался вопрос о создании единого органа власти для Москвы и области (предложение большевиков). Меньшевики возражали, мотивируя тем, что это решение умалит деятельность земских и городских самоуправлений. Окончательного решения не принято.

Затем был заслушан доклад Белоцерковского о деятельности «Христианского союза молодых людей». Докладчик предлагает принять меры к ликвидации деятельности этого союза. С возражением выступил представитель Христианского союза, заявивший об аполитичности союза. Вопрос передается на рассмотрение культурно-просветительного отдела Совета.

Во вновь переизбранном Пензенском совете большинство имеют «представители революционного социализма».

В Уфе состоялся второй съезд боевых организаций народного вооружения.

В Чите газета «Забайкальский рабочий», характеризуя экономическое положение Забайкальской области, отмечает безработицу, голод и полное отсутствие разменных денег.

В Новороссийске всеобщим референдумом выражено недоверие старому составу городской думы; избрана новая, по списку большевиков и левых с.-р.

Во Владикавказе группа осетинских офицеров разогнала Совет.

В Минске состоялось совещание по организации народной Красной гвардии. Разработаны подробные мероприятия по организации гвардии.

Ввиду перехода всей власти в крае в руки СНК Западной области и фронта Военно-революционный комитет Минска объявлен распущенным.