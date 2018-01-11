Москва, 11 января, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Закон о СМИ-иноагентах будет распространяться и на пользователей соцсетей, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Госдума в первом чтении обсудит законопроект о дополнительном регулировании деятельности СМИ — иностранных агентов. Так, в частности, если СМИ-иноагент распространяет свои материалы через интернет, то они должны быть также снабжены соответствующим указанием.

Толстой удивился разразившейся буре негодования в связи с принятием законопроекта.

«СМИ, которые на территории России могут быть признаны иностранными агентами, получают финансирование от других государств, и, следовательно, действуют в их интересах. Их информационная повестка всем нам известна и не составляет большой тайны. Так что при распространении подобной информации любым способом, включая социальные сети, будет справедливо информировать своих читателей о том, что вы распространяете информацию, которая может быть направлена против интересов своей страны», — отметил Толстой в соцсети.

Рассматриваемый законопроект — это «всего лишь уточнение принятого осенью закона о СМИ — иностранных агентах, который является зеркальной мерой и практически точной копией закона, который сегодня используется в США для давления на российские СМИ», добавил он.

На сегодняшний день Минюст признал иностранными агентами всего девять СМИ, большая часть из которых вообще является «дочками» друг друга.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении.