Калуга, 11 января, 2018, 17:22 — ИА Регнум. На территории Козельского района Калужской области 10 января был задержан мужчина, подозреваемый в покушении на похищение ребенка. Об этом 11 января сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь Козельского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Егор Пронин.

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По его словам, 18 ноября 2017 года подозреваемый мужчина подошёл к детскому дому творчества в Козельске, где стояли три малолетние сестры. Незнакомец подарил девочкам цветы и шоколадки, а затем, взяв за руку младшую девочку, повел её за собой. Однако, увести ребенка похитителю не удалось, так как старшие сестры подбежали и отдернули 4-летнюю сестру, а затем девочки забежали в здание Дома творчества. Незнакомец с места происшествия скрылся.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «д» ч.2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение несовершеннолетнего) и организован розыск подозреваемого.

Первоначально была установлена личность незнакомца — им оказался 31-летний житель Нижегородской области, временно проживавший в бытовке на территории подсобного хозяйства Оптиной Пустыни в Козельске.

«В настоящее время по данному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия и мотивов похитителя. За покушение на похищение несовершеннолетнего предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет», — заявил следователь Егор Пронин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Иркутска помог полицейским предотвратить особо тяжкое преступление в отношении ребёнка. Мужчина рассказал полицейским, что стал свидетелем того, как под окнами его дома в поселке Березовый Иркутского района неизвестный человек насильно посадил в автомашину несовершеннолетнюю. На поиски злоумышленника незамедлительно были нацелены все находящиеся в районе силы и средства. Слаженная работа полиции и Росгвардии позволили задержать и обезвредить предполагаемого преступника. По данному факту следователями СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело.