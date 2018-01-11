Санкт-Петербург, 11 января, 2018, 17:10 — ИА Регнум. Ходовые испытания корвета «Гремящий» начнутся в июне 2018 года. В настоящее время на корабль, который достраивается на «Северной верфи» в Петербурге, подано штатное электропитание, сообщили 11 января в пресс-службе предприятия.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Корвет «Гремящий»

«Прием электропитания на «Гремящий» позволяет начать его швартовные испытания и предъявление представителям заказчика общекорабельных систем», — говорится в сообщении.

Напомним, корвет «Гремящий» (проект 20 385) был спущен на воду 30 июня 2017 года. Корабль планируется передать Военно-морскому флоту России в 2018 году.

Сейчас на «Гремящем» завершается монтаж вооружения, гидравлических, вентиляционных и других инженерных систем, заканчивается обустройство камбуза.

«Судостроители приступили к монтажу системы управления техническими средствами, которая отвечает за автоматическое управление главной энергетической установкой и общекорабельными системами», — отмечают на предприятии.

Напомним, модернизированный проект 20 385 корвета нового поколения разработан ЦМКБ «Алмаз». Корабль предназначен для обнаружения и уничтожения надводных вражеских судов или подводных лодок, организации высадки десанта, охраны прибрежной зоны, сопровождения других кораблей.

Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус вооружением и антеннами у корветов этого типа значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.

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«На «Гремящий» будет установлена новейшая разработка — многофункциональный радиолокационный комплекс, который позволит кораблю хорошо ориентироваться в море и получать точные данные о противнике», — отмечал ранее Игорь Пономарев, генеральный директор «Северной верфи».

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Добавим, что корвет «Гремящий», как запланировано, после ввода в состав ВМФ будет служить на Тихоокеанском флоте.