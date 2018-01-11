Украине посоветовали прибрать к рукам русский язык: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 января, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Украинское русскоязычие: украинским властям посоветовали взять русский язык под «филологический контроль»;
- Пробелы в списках агентов: президент Литвы не признавалась в связях с КГБ;
- Устарело: WADA оправдалось после разоблачений хакеров;
- Кровавый путч или революция: из-за фразы о Крыме учебник по истории России подвергнут экспертизе;
- Сбалансировать питание: опубликованы данные по росту цен на продукты.