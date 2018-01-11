Москва, 12 января, 2018, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 12 января, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о дополнительном регулировании деятельности СМИ — иностранных агентов, сообщает ИА REGNUM. Иноагентами в России уже признаны девять СМИ, в том числе «Радио «Свобода» и «Голос Америки».

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Государственной думы

Законопроект, в частности, устанавливает обязанность для иностранных СМИ зарегистрировать юридическое лицо на территории РФ. Также СМИ, среди учредителей которых есть иноагент, должны указывать это в выходных данных.

Если СМИ-иноагент распространяет свои материалы через интернет, то они должны быть также снабжены соответствующим указанием. В документе, в частности, прописано, что при ссылке на такие материалы российские медиа должны сообщать о том, что цитируют СМИ-иноагента. Форма указания, требования к размещению и порядок размещения такого указания устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, следует из поправок.

Под действие новых норм подпадут и физлица, в том числе блогеры.

Соцсети и пометки

Пользователи социальных сетей при перепечатывании публикаций СМИ — иностранных агентов должны будут сообщать о происхождении такой информации, сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

«Вот например, мы пишем, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — запрещенная в РФ организация… По идее так же честно писать и по информации, которая откуда-то исходит в интересах госдепартамента США», — отметил он.

Ко второму чтению

Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия») отметил, что при подготовке законопроекта ко второму чтению предстоит уточнить «последовательность признания российского юридического лица, учрежденного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».

Закон о возможности признания информационных ресурсов, финансируемых из-за рубежа, иностранными агентами в России президент РФ подписал 25 ноября 2017 года.