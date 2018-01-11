Ярославль, 11 января, 2018, 16:39 — ИА Регнум. «Ярославия. Среднерусская гардарика» — таков новый туристический бренд Ярославской области. Информация об этом размещена на сайте регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ростов

Разработкой нового бренда по заказу департамента туризма региона занималось ООО «ИнтелМедиа» из Санкт-Петербурга. Стоимость работ в результате открытого конкурса упала с 2 млн рублей до 1,38 млн. За эти деньги подрядчик должен разработать концепцию позиционирования региона, создать брендбук, разработать имиджевую символику, включая логотип и варианты его использования.

Пояснить подробности нового бренда в департаменте туризма Ярославской области пока не смогли, пояснив, что концепция проходит процедуру согласования. «Гардарикой» — страной крепостей (или городов) называли средневековую Русь в скандинавских странах. Логично предположить, что авторы концепции пришли к такому образу региона в связи с тем, что в Ярославской области расположено несколько исторических городов — Ярославль, Ростов, Углич, Переславль-Залесский, Тутаев (Романов-Борисоглебск), Рыбинск, Любим. Вероятно, именно на городской туризм планируют делать ставку авторы концепции. Ранее бренд Ярославской области не разрабатывался.

Интересно, что до участия конкурса по разработке бренда были допущены только 2 фирмы, обе они из Санкт-Петребурга. Другим участиком конкурса стало ООО «Город Мастеров», в котором ранее работала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. Однако «Город Мастеров» конкурс проиграл. Впрочем, когмпания «ИнтелМедиа» также знакома руководителю департамента туризма — с ней Рыбакова работала в республике Коми. На сайте «ИнтелМедиа» размещена благодарность в адрес компании от Юлии Рыбаковой как гендиректора «Корпорации по развитию туризма Республики Коми».

Заявки двух других участников конкурса на разработку бренда — из Пензы и Екатеринбурга — были отклонены. У одной фирмы оказались не прошиты листы заявки, а другая в анкете указала фактический адрес вместо юридического.

Победитель ООО «ИнтелМедиа» имеет солидный портфель заказов в прошлом, компания работала с федеральным агентством по туризму, минкультом, правительством Санкт-Петербурга, бюро по туризму Венгрии и департаментом туризма Дубая.