Рязань, 11 января, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Посиделки за новогодним столом, которые устроили медики рязанского областного кардиологического диспансера прямо в кабинете заведующей отделением в рабочее время, обернулись увольнением для ряда сотрудников. Видеоролик с новогодним застольем 10 января в сеть выложил один из пациентов. Потом эту тему подхватили не только местные, но и федеральные СМИ.

Застолье во время приема пациентов ожидающих за дверью

Реакции регионального министерства здравоохранения долго ждать не пришлось. Сегодня, 11 января, на официальном сайте ведомства было опубликовано сообщение, в котором говорится о проведенной проверки и принятых мерах.

Отмечается, что был установлен «факт нарушения трудовой дисциплины в ходе исполнения служебных обязанностей». За это наказание понёс главврач диспансера. Ему вынесен выговор «за ненадлежащий контроль исполнения сотрудниками внутреннего трудового распорядка и своевременного оказания медицинской помощи пациентам».

Кроме того, постов лишились двое сотрудников медучреждения. С 10 января от занимаемых должностей были освобождены заместитель главного врача по лечебной работе и заведующая диспансерно-консультативным отделением.

Напомним, 13 декабря в рязанском областном кардиоцентре был назначен новый главный врач. Согласно приказу министерства здравоохранения Рязанской области им стал Александр Данилов.