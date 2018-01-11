Ярославль, 11 января, 2018, 14:57 — ИА Регнум. Ярославский политолог Евгений Голубев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал мнение, что причиной кадровой чехарды в мэрии Ярославля является неспособность руководства города к работе в команде и с командой.

City-yaroslavl.ru Мэрия Ярославля

«Как управленец Владимир Слепцов, мягко говоря, неопытен. Он не привык работать в ситуации «много проблем, но мало денег» при том, что ещё и не хватает профессиональных кадров. Слепцов имеет авторитарный стиль управления, но решения свои не обдумывает полностью. Большинство его идей неисполнимы изначально в заявленные сроки и в нужном качестве. Примеров тому много: остановки, маршрутки, ларьки, благоустройство. В итоге ответственность перекладывается на плечи его замов и других сотрудников. Кому захочется сносить публичную и, порой, оскорбительную «порку» за не свои ошибки?», — считает Евгений Голубев.

По мнению эксперта, контраст методов работы Слепцова особенно заметен в сравнении с принципами командной деятельности бывшего мэра Ярославля Виктора Волончунаса.

«Виктор Владимирович не кричал, хотя его требования были не менее жёсткими. Он всегда предполагал возможность ошибки в работе подчинённых и давал право на ее исправление. Таким образом возникало взаимное доверие и уважение внутри его команды, чего и в помине нет в нынешней мэрии. При Волончунасе в мэрии была стабильность, при Слепцове — хаос», — считает Евгений Голубев.

Причины отставки Виктора Костина, на взгляд политолога, не столь очевидны, поскольку нет информации ни о каких-либо конфликтах внутри региональной власти с участием Костина, ни о том, что новое назначение первого зампреда правительства можно было бы считать повышением.

«Мне не известна истинная причина отставки Виктора Костина. Думаю, что об этом можно будет судить после того, как станет известна фамилия его преемника», — заявил Евгений Голубев.

Напомним, пока и кресло первого зампреда в региональном правительстве, и первого заместителя мэра Ярославля остаются свободными.