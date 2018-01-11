Ярославль, 11 января, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области обещает частично погасить долги за газ в январе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» Павел Яблонский. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году властям не удалось выполнить соглашение о 20-процентном погашении долга и полной оплате текущего потребления газа.

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«ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» оценивает работу теплоснабжающих организаций и уполномоченных органов власти региона в 2017 году как недостаточную для достижения целевых задач оплаты текущего потребления газа и сокращения просроченной задолженности. Вместе с тем, по информации департамента жилищно-коммунального хозяйства и регулирования тарифов, уже в январе планируется сократить задолженность, которая возникла у теплоснабжающих организаций по состоянию на 01.01.2018, на 328 млн руб и оплатить текущее потребление газа в полном объеме. Кроме того, на совещании, проведенном 25.12.2017 в ПАО «Газпром», правительство Ярославской области заверило общество о документальном оформлении в феврале 2018 года соглашения и графика погашения задолженности по наиболее крупным должникам, что позволит реструктуризировать задолженность, накопленную в том числе в 2017 году», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» Павел Яблонский.

Комментарий от правительства Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM получить пока не удалось.