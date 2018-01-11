Страсбург, Франция, 11 января, 2018, 14:38 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека вынес сегодня, 11 января, решение по делу бывшего главы МИД Армении Александра Арзуманяна, который является действующим послом Армении в Дании.

Photolure Александр Арзуманян

Суд постановил, что имело место нарушение статьи 5 Европейской конвенции по правам человека (право на свободу и безопасность / право на судебное разбирательство в разумные сроки или на освобождение в ожидании судебного разбирательства). Армения должна будет заплатить Арзуманяну компенсацию в размере 2000 евро, а также компенсировать судебные издержки в размере 500 евро.

В 2007 году будучи лидером движения «Гражданское неповиновение» Александр Арзуманян был арестован по подозрению в легитимации незаконных доходов.

Тогда Служба национальной безопасности Армении заявила, что «Ваан Ширханян и Александр Арзуманян находились в Москве и придя к сговору с гражданином Российской Федерации Левоном Маркосом, разыскиваемым с 2005 года за финансовое мошенничество, перевезли в Армению сумму денег сомнительного происхождения».

Экс-глава МИД Армении провёл в заключении около четырёх месяцев. В своем иске Арзуманян указал, что суд в достаточной степени не обосновал его арест, чем нарушил право на свободу и личную неприкосновенность, судебное разбирательство в разумные сроки.

Александр Арзуманян в 1992—1993 годах возглавлял диппредставительство Армении в США, в тот же период вплоть до 1996 года представлял Армению в ООН, в 1996 году стал министром иностранных дел Армении. Подал в отставку в феврале 1998 года вместе с президентом Армении Левоном Тер-Петросяном.

В 2007 г. Арзуманян возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После кровавых событий 1 марта, когда силовики Армении применили против демонстрантов, недовольных результатами президентских выборов огнестрельное оружие, Арзуманян был арестован и приговорен к пяти годам лишения свободы, но был освобождён летом 2009 года.

После Арзуманян наладил отношения с властями страны, а в 2017 году указом президента Армении Сержа Саргсяна был назначен послом Республики Армения в Королевстве Дания.