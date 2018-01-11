Рыбинск, Ярославская область, 11 января, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Групповые ремонтные комплекты для используемых в России украинских авиадвигателей разработает российское предприятие «ОДК-Сатурн», сообщил 11 января журналистам заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

Yarregion.ru ОДК-Сатурн

Он посетил совещание, посвященное развитию российской двигателестроительной отрасли, а также проверил ход работ и сроки поставки групповых ремкомплектов на российские заводы.

«Нас очень интересует изготовление групповых ремонтных комплектов для авиадвигателей украинского производства, которое также осваивается, в частности, здесь на рыбинском заводе», — сообщил Борисов.

По его словам, в ближайшей перспективе необходимо спланировать объем работы завода, чтобы «избежать простоя и обеспечить ему гарантированную загрузку». При необходимости «ОДК-Сатурн» сможет получать загрузку производства за счет гражданских заказов и экспорта.

Напомним, «ОДК-Сатурн» специализируется на разработке и производстве газотурбинных двигателей различного назначения, а также осуществляет их поставку и обслуживание для нужд военной и гражданской авиации и флота.

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Завод совместно с французской компанией выпускает двигатели SaM146 для пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, двигатели Д-30КП и другие установки. В течение трех последних лет на мощностях «Сатурна» осуществлялась разработка трех морских силовых установок: М90ФР, мощностью 27 500 лошадиных сил, Агрегат-ДКВП, мощностью 10 000 лошадиных сил и М70ФРУ-Р, которые в перспективе снимут зависимость России от двигателей украинского производства.