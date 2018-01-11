Киев, 11 января, 2018, 14:25 — ИА Регнум. Украине грозит новая вспышка «уличных протестов», если новые реформы не будут проведены. Об этом, как передает сайт Atlantic Council, сообщила старший научный сотрудник Центра Евразии при Атлантическом совете Диана Фрэнсис.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

По ее мнению, революция-2014, благодаря которой бизнесмен Петр Порошенко стал президентом Украины, не достигла своих целей.

Фрэнсис считает, что если нынешний режим в Киеве откажется «полноценно реформировать» страну до выборов 2019 года, то на улицы в украинских городах снова могут выйти «патриотически настроенные ветераны».

При этом научный сотрудник отмечает, что после новой революции в стране не будет хаоса, так как «на этот раз всё будет по-другому».

По ее мнению, на Украине за последние годы «усилились» финансовые институты, создана новая армия, страна получила важнейший опыт сотрудничества с союзниками с Запада.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госпереворот или «Евромайдан» 2013—2014 годов на Украине привел к власти украинских националистов. Госпереворот активно поддержали США и другие западные страны.

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