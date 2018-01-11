Ярославль, 11 января, 2018, 14:31 — ИА Регнум. В Ярославле в маршрутных такси размещена информация о выборах президента 18 марта с орфографическими ошибками. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Информация о выборах в транспорте Ярославля

На ошибки обратили внимание пассажиры, которые разместили фотографии листовок в соцсетях. В сообщении о возможности проголосовать не по месту регистрации не хватает запятых, в первом предложении вместо «где бы вы ни находились» написано «где бы вы не находились», с заглавной буквы написано местоимение «вы».

В листовке указаны контакты областной избирательной комиссии, которая и организует информационную кампанию. Председатель облизбиркома Олег Захаров сообщил, что орган, вероятно, подвел подрядчик — рекламная фирма. По словам Захарова, сообщение избиркома было переверстано.

«Найти сейчас, кто именно на каком этапе внес эту фразу, невозможно. Сегодня к нам из ЦИКа поступили материалы второй волны информирования, и в ближайшее время мы все материалы наружной рекламы будем обновлять, включая размещенную на транспорте», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Пользователи социальных сетей обращают внимание, что такое важное для государства событие как выборы президента подразумевает и уважительное отношение к государственному языку.