Санкт-Петербург, 11 января, 2018, 14:00 — ИА Регнум. В ближайшие три года мусорный полигон «Новоселки», находящийся на севере Санкт-Петербурга, получит из бюджета города 757 млн рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Николай Бондаренко на запрос главы регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марины Шишкиной, передает 11 января корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Мусорный полигон «Новоселки»

По словам Бондаренко, рекультивация полигона потребует 157 млн рублей в 2018 году и по 300 млн рублей в 2019 и 2020 годах. В текущем году запланирован конкурс, который определит подрядчика этих работ.

Правительства Санкт-Петербурга и Ленобласти вели переговоры о перераспределении потоков твердых коммунальных отходов, образующихся на севере города, замечает Бондаренко. Чиновники подумывают об использовании девяти действующих лицензируемых полигонов 47 региона.

Среди них свалки в поселке Тракторное Приозерского района, в деревне Кути Волховского района, в промзоне «Фосфорит» Кингисеппского района, в городе Сланцы, на полигоне в 5 км от города Волосово, в деревне Самарка и вблизи деревни Лепсари Всеволожского района, в 3 км от города Кириши, а также вблизи деревни Куньголово.

Ожидается, что полная рекультивация полигона «Новоселки» займет шесть лет. Всего на эти цели будет выделено 1 млрд 800 млн рублей. За счет первого транша в 2018 году будет проведено проектирование, начало строительства, ремонт очистных сооружений. Проект предполагает строительство локальных очистных сооружений сточных вод, он получил положительное заключение Росприроднадзора.

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Смольный ранее рапортовал о том, что, по данным экологического мониторинга полигона «Новоселки», прошлым летом концентрация оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы и взвешенных частиц в районе полигона не превысила предельно допустимых уровней.

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Между тем, необходимость скорейшей ликвидации этой свалки на севере города президент Владимир Путин и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко обсуждали при встрече в августе 2017 года.