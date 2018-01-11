Петербург потратит на полигон «Новоселки» более 750 млн рублей
Санкт-Петербург, 11 января, 2018, 14:00 — ИА Регнум. В ближайшие три года мусорный полигон «Новоселки», находящийся на севере Санкт-Петербурга, получит из бюджета города 757 млн рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Николай Бондаренко на запрос главы регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марины Шишкиной, передает 11 января корреспондент ИА REGNUM.
По словам Бондаренко, рекультивация полигона потребует 157 млн рублей в 2018 году и по 300 млн рублей в 2019 и 2020 годах. В текущем году запланирован конкурс, который определит подрядчика этих работ.
Правительства Санкт-Петербурга и Ленобласти вели переговоры о перераспределении потоков твердых коммунальных отходов, образующихся на севере города, замечает Бондаренко. Чиновники подумывают об использовании девяти действующих лицензируемых полигонов 47 региона.
Среди них свалки в поселке Тракторное Приозерского района, в деревне Кути Волховского района, в промзоне «Фосфорит» Кингисеппского района, в городе Сланцы, на полигоне в 5 км от города Волосово, в деревне Самарка и вблизи деревни Лепсари Всеволожского района, в 3 км от города Кириши, а также вблизи деревни Куньголово.
Ожидается, что полная рекультивация полигона «Новоселки» займет шесть лет. Всего на эти цели будет выделено 1 млрд 800 млн рублей. За счет первого транша в 2018 году будет проведено проектирование, начало строительства, ремонт очистных сооружений. Проект предполагает строительство локальных очистных сооружений сточных вод, он получил положительное заключение Росприроднадзора.
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Смольный ранее рапортовал о том, что, по данным экологического мониторинга полигона «Новоселки», прошлым летом концентрация оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы и взвешенных частиц в районе полигона не превысила предельно допустимых уровней.
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Между тем, необходимость скорейшей ликвидации этой свалки на севере города президент Владимир Путин и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко обсуждали при встрече в августе 2017 года.