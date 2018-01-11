Ярославль, 11 января, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Подрядчик за свой счет устранит дефекты в плиточном покрытии отремонтированного фонтана в парке Мира, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Отремонтированный фонтан

Напомним, возмущение ярославцев вызвал обновленный фонтан в парке Мира. Работы по его ремонту проводились в рамках проекта «Решаем вместе». Контракт общей стоимостью 10 млн 98 тыс рублей на реконструкцию сквера, ограниченного улицами Городской Вал, Свободы и проспектом Ленина, выиграло ООО «Компсервис».

Однако отремонтированный фонтан ярославцев не порадовал: жители отмечают, что облицовка сделана самым дешевым напольным керамогранитом, плитка уложена криво, швы замазаны наспех — создалось ощущение, что работы проводись в темноте, что называется, «на ощупь».

Как сообщили в проектном офисе губернаторского проекта «Решаем вместе!», выполненные работы мэрий приняты. Есть информация, что они уже оплачены.

Корреспондент ИА REGNUM попросил прокомментировать ситуацию заместителя мэра Ярославля — директора департамента городского хозяйства Михаила Кузнецова.

«Подрядчик будет переделывать некачественную работу за свой счет, когда наступит плюсовая температура. Все замечания выявлены, задефектованы, акты составлены. Сейчас там, где отлетела плитка, он все устранил», — пояснил Михаил Кузнецов.

Таким образом, полностью менять плитку на фонтане не будут, устранят лишь выявленные дефекты при ее укладке. Хотя, как отмечают недовольные жители, весь он теперь представляет сплошной «дефект».