Ереван, 11 января, 2018, 13:31 — ИА Регнум. С 1 апреля 2018 года в Армении будет запрещен учет и эксплуатация тех автомобилей с правосторонней системой рулевого управления, которые будут импортированные после этого срока. Подобное решение сегодня, 11 января, приняло правительство Армении.

По словам министра транспорта, связи и информационных технологий Ваана Мартиросяна, допускается переучет автомобилей, ввезенных до 1 апреля 2018 года, а импортированные после 1 апреля учету уже не подлежат.

Министр также представил статистику, согласно которой число ДТП с участием автомобилей с правосторонним управлением на 28% больше, а число пострадавших при этих авариях на 39% больше. Он также напомнил, что по Венской конвенции 1968 г., согласно закону РА «О безопасности дорожного движения» в Армении установлено правостороннее движение. Исходя из этого правила дорожного движения установлены для автомобилей с левым рулем. Кроме того, другие технические средства, дорожные знаки, маркировки, светофоры установлены таким образом, чтобы были видны для водителей автомобилей с левым рулем.

В начале декабря на едином сайте проектов правовых актов правительство выставило на обсуждение пакет решений, в котором предлагалось с 1 апреля 2018 года запретить импорт транспортных средств с правосторонним расположением руля. С 1 апреля, согласно проекту, эксплуатация уже ввезенных до этого праворульных автомобилей запрещена не будет, однако будет запрещена их перерегистрация, чтобы автомобиль невозможно было продать. Данная инициатива вызвала негативную реакцию у собственников праворульных автомобилей, которых в Армении насчитывается примерно 32 тысячи человек. Автовладельцы провели несколько акций протеста, требуя не принимать решение.

8 января 2018 г. были представлены уже доработанные проекты решений, касающихся временного запрета на импорт транспортных средств с правым рулем, в которых нынешние владельцы могут свободно эксплуатировать, регистрировать и перерегистрировать свои автомобили после 1 апреля.

22 декабря на встрече с представителями инициативы «Правый руль», организовавшими в Ереване автошествие протеста против запрета праворульных автомобилей, министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян на предложение прокатиться в праворульном авто по городу заявил: «Я не камикадзе, чтобы садиться в машину с правым рулем».

Как ранее писало ИА REGNUM, скорее всего, правительству не удастся запретить автомобили с правым рулем. Ведь при угрозе реального запрета праворульных авто в Армении поднимется серьезная волна недовольства, которое в апреле 2018 г. будет совершенно не нужно правящей партии. Ведь 9 апреля у действующего президента Сержа Саргсяна и лидера РПА заканчиваются полномочия, и он пересядет в премьерское кресло. В этой ситуации правящей партии совершенно не выгодно иметь на улицах протестующих водителей.